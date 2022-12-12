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增14717宗確診 連續六日過萬 多25名患者死亡
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2022年12月12日
港聞
新聞資訊
【有線新聞】本港新增14,717宗新型肺炎確診，連續六日過萬宗，多25名患者死亡。
本地個案佔14,013宗，輸入有704宗。多34間安老及殘疾院舍有個案，涉及83名院友及員工。1,091間學校呈報4,144宗個案，17間學校20個班別要停課5日。
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