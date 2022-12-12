勞福局將向進修基金課程營辦機構提供國安指引　負責人須簽問責聲明

【有線新聞】勞福局明年初會提供維護國家安全指引，給營辦「持續進修基金」課程的機構，並要求負責人簽署聲明問責。

何啟明：「參考教育局指引，就有關營辦基金課程潛在國家安全風險的諮詢培訓機構，擬備和發布必要指引，並設立投訴機制。指引圍繞教學內容、教學材料、授課方式、教職員操守等多方面，要求培訓機構和負責人或課程總監對教職員。有指導、監督和管理，設立投訴機制。校內或教授課程時如發生涉違反國安法的事，應按投訴機制迅速處理，按實際情況和需要尋求執法部門協助。如機構不遵守指引，會取消機構登記，並非無牙老虎。