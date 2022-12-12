港集會聲援內地反防疫　鄧炳強：經勸告已減退　市民打擊危害國安成功例子

【有線新聞】本港早前有人集會及作呼籲聲援內地反防疫措施，保安局局長鄧炳強指經過勸告後事情已減退，屬香港市民打擊危害國家安全的成功例子，事件中暫時未有人被捕。

鄧炳強：「我們亦都留意到有些是2019年「黑暴」離開了的人，在他們的社交平台上繼續鼓勵煽動人們出來。對於一些真正想危害我們國家安全、香港安全的人，我就警告他們，你做這些行為我是必然會搜證、必然會將你拘捕和必然會依法辦事。事實上我作出了這些勸戒和警告後，這些事情已經減退了，我認為這個是香港整體市民打擊危害國家安全、香港安全的成功例子。」