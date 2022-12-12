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大圍九巴翻側一死多傷 車長疑打瞌睡肇禍 認危駕致死等兩罪
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2022年12月12日
港聞
新聞資訊
【有線新聞】一輛九巴去年在大圍翻側一死多人傷，男司機承認危險駕駛引致他人死亡等兩罪，本月30日判刑。
案發在去年11月，59歲被告駕駛九巴駛至大埔公路，懷疑因打瞌睡，巴士失控翻側，一名男乘客當場死亡，另外2名乘客重傷。被告承認危險駕駛引致他人死亡及引致他人身體受嚴重傷害兩罪。
辯方求情指被告對死者及傷者家人感抱歉，很大機會不會再駕駛，又說無證據顯示被告明知自己睡眠不足仍然駕駛。暫委法官周燕珠指閉路電視片段顯示，被告在案發前10多秒曾閉起雙眼，質疑辯方說法是否正確。
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