首10個月罪案較去年升約百分之六　詐騙案大增近四成三

【有線新聞】本港今年首10個月有5萬6千多宗罪案，較去年同期升約百分之六。

升幅最多的是詐騙案，總共有2萬2千多宗，比去年同期大增近四成三，主要涉及網上詐騙、電話騙案等。爆竊案及強姦案分別下跌四成二及三成三。

另外，今年上半年有769名10至18歲人士被捕，由於涉及嚴重罪行較多，只有64人能接受警司警誡，比去年同期下跌。