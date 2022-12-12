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濕地公園黑臉琵鷺屍體帶H5N1禽流感 三公里內兩雞場未有異常
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2022年12月12日
港聞
新聞資訊
【有線新聞】漁護署早前在濕地公園發現一隻黑臉琵鷺死亡，化驗後證實帶有H5N1禽流感病毒。
該隻黑臉琵鷺屍體上星期在濕地公園的泥灘被發現，測試證實對H5N1禽流感病毒呈陽性，三公里範圍內兩個雞場，暫時未有異常。署方會在發現雀屍的地點加強消毒，提醒市民注意個人衞生。
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