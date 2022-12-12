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澳門增204宗本地個案 當局向確診者派發抗疫包
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2022年12月12日
港聞
新聞資訊
【有線新聞】澳門新增208宗確診，當局向12歲以上確診者派發抗疫包。
抗疫包有退燒藥、連花清瘟膠囊、快速檢測包及KN95口罩。澳門新增204宗本地個案，患者0至79歲，120人沒有病徵。輸入個案有4宗，25至52歲，全部經香港入境，確診後送往隔離。澳門最近兩星期累計541宗確診。
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