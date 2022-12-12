i-Cable
HOY TV
CABLE TV
新聞
財經
生活
世界短池游泳錦標賽直播
新聞
財經
生活
世界短池游泳錦標賽直播
有線會員專區
娛樂
劇集
體育
賽馬
電視節目表
搜尋
返回
按輸入鍵開始搜尋
日本人選出「戰」為年度漢字
i-Cable
2022年12月12日
兩岸國際
新聞資訊
【有線新聞】日本京都清水寺公布「戰」為年度漢字。
清水寺一如往年由住持揮毫寫出年度漢字「戰」，主辦單位收集到超過22萬個提案，「戰」字得票最多，協會表示，反映在俄羅斯侵略烏克蘭戰事及日本國民與高漲物價的「戰鬥」，另外也聯想到日本選手在北京冬奧和世界盃的「熱戰」。這次是繼2001年美國911事件後，「戰」字再被選為年度漢字。
上一條影片
大圍九巴翻側一死多傷 車長疑打瞌睡肇禍 認危駕致死等兩罪
下一條影片
內地上月新增貸款 及社會融資規模增量遜預期 分析料將改善
客戶服務
熱門
一線搜查丨港媽搭巨型帳篷野餐 網民批自私：都好離譜下
一線搜查丨尖沙咀打邊爐湯底突爆炸 事主引述餐廳稱如報警該餐就收費 律師：或涉勒索
確診者支援懶人包｜隔離物資申請、$5000津貼、免費抗疫的士預約、23間指定治療診所
慈雲山命案｜父母涉以鎚仔謀殺47歲女兒 消息指疑犯憂難照顧長期病患女兒
保溫瓶清洗｜齋用水沖超錯 隨時菌從口入 醫生教2大正確清洗方法｜附消委會5貼士