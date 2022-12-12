日本人選出「戰」為年度漢字

【有線新聞】日本京都清水寺公布「戰」為年度漢字。

清水寺一如往年由住持揮毫寫出年度漢字「戰」，主辦單位收集到超過22萬個提案，「戰」字得票最多，協會表示，反映在俄羅斯侵略烏克蘭戰事及日本國民與高漲物價的「戰鬥」，另外也聯想到日本選手在北京冬奧和世界盃的「熱戰」。這次是繼2001年美國911事件後，「戰」字再被選為年度漢字。