放寬防疫｜市民明起毋須掃安心出行　保留疫苗通行證　取消「黃碼」

【有線新聞】政府宣布明日起不用再掃安心出行二維碼，而疫苗通行證就保留，進入食肆仍要展示，另外黃碼亦取消，由外地入境沒有確診可自由進入不同場所。行政長官李家超強調調整已考慮各項風險和數據。

市民過去一年出入食肆、酒吧等場所都必須要掃安心出行二維碼，星期三開始就不用再掃，但到食肆仍要出示疫苗通行證，同日黃碼亦取消，只保留確診者的紅碼，即由外地入境沒有確診就可以自由出入各類場所。

行政長官李家超：「我們作出這兩個決定是考慮了數據和風險，其中一個考慮元素是輸入個案帶給香港的風險比香港市區感染的風險還要低，所以縱然我們取消黃碼都不會增加社區感染風險。」