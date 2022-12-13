美日荷擬聯手收緊對中國出口晶片限制　白宮承認正在磋商

【有線新聞】據報美國尋求聯同日本、荷蘭，收緊對中國出口晶片的限制，白宮承認正在磋商。

美國白宮國家安全顧問沙利文：「我們有與日本、荷蘭對話，也有和其他國家談過，我不會搶先公布，但我們很滿意坦誠、有建設性、緊湊的討論，來自與我們有共同關切的多個國家。」.

彭博周二報道，美國除了限制本國半導體企業對華供貨之外，亦尋求日本的東京威力科創、荷蘭的阿斯麥等企業配合，全面限制對中國出口先進晶片，據報日本和荷蘭政府已經同意有關方案。