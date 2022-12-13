立場新聞案｜被控串謀發布煽動刊物　前總編輯鍾沛權申保釋獲批

【有線新聞】立場新聞被控串謀發布煽動刊物案，前總編輯鍾沛權獲准保釋，辯方以律政司沒有提交所有蒐證材料，對被告不公平為由，申請終止聆訊。

鍾沛權准以10萬元現金，弟弟5萬元人事擔保外出，期間不得作出任何可被視為危害國家安全的言論或行為等。

資深大律師余若薇在庭上說，鍾沛權已還柙近一年，太太陳沛敏亦涉及國安法案件要還柙，重犯及潛逃風險低。控方反對，說鍾沛權在整個犯案時間擔當主導角色，對涉案15篇文章知情。法官郭偉健提到鍾沛權去年收入超過200萬，包括一筆過百萬花紅，余若薇解釋是補回欠薪。法官考慮後認為鍾沛權危害國家安全風險微，只要求負擔較高保釋金。

另一被告前署任總編輯林紹桐，上月獲准保釋、自行到庭，辯方以控方延遲和沒有披露所有蒐證材料，對被告不公平為由，申請永久終止聆訊。

控方傳召高級督察盧健賢作供，他說去年收到情報，立場新聞將刪除大量博客專訪和新聞報道，主觀及隨意地審視有可能干犯煽動或國安法罪行的文章，保存了587篇﹐再篩選30篇文章交予案件主管﹐其他銷毀了。案件開審後才指示下屬將全部文章交予案件主管，辯方一直沒收到。辯方盤問他為何不交出所有文章，盧健賢說不認為與案件有關，無必要交出。辯方再問，篩選過程中如何判斷文章是否違法，盧健賢承認與上司會有不同看法，由警司決定，但認為無需要向律政司索取意見。

控方星期三會再傳召國安處一名總督察作供，如果法庭最終駁回辯方終止聆訊申請，案件會在下星期一續審。