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市民考車輪候時間長 運輸署指外賣行業需求大
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2022年12月13日
港聞
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【有線新聞】審計報告指過去6年間，市民考非商用車輛路試輪候時間長，考電單車要等接近260日。運輸署解釋疫情及多了港人移民等，近年申請駕駛車牌的人數增加。
運輸署署長羅淑佩：「一些市民特別在這過去3年疫情，因為我們外賣外送的行業較發達、需求較大，所以多了人想考電單車及輕型貨車的牌。有人可能打算短期內移居其他地方，有在外國駕駛的需要，當然有人問就算他們到了外國都未必立刻獲取牌照，起碼在初初幾個月找房子時都可以駕車到處找。」
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