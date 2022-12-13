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免檢疫通關｜李家超指需按內地情況推進　支持任何措施
【有線新聞】有報道指香港與內地最快下月9日免檢疫通關，初期實施「0+3」，李家超被問到明年能否通關，只重申按實際情況推進。
李家超：「香港與內地通關當然我們目標是希望可以盡快，令我們有正常通關，但都要按實情推進，在關口方面、過關更暢順，以及數目更多，我相信兩地政府在這方面都知道有關需求，亦會努力在這方面工作。」
他說第一階段希望先增加市民前往內地的配額，如果有其他措施商議好會第一時間公布。
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