聯防聯控機制：醫療機構可為居家患者在線開處方　委託第三方送藥

【有線新聞】內地新增新型肺炎本地個案連續兩日低於一萬宗。國務院聯防聯控機制周二發通知稱，醫療機構可在互聯網診療平台為居家患者在線開處方，並鼓勵委託符合條件的第三方，將藥品配送到患者家中。

國務院聯防聯控機制周一發通知稱，醫療機構可通過互聯網診療平台，為居家感染者在線開具治療新型肺炎相關症狀的處方，並鼓勵委託符合條件的第三方，將藥品配送到患者家中；又鼓勵醫療機構提供24小時網上諮詢服務，為婦孺、老人和有基礎疾病的患者，提供就醫及心理諮詢等服務。

內地防疫措施逐步鬆綁，包括各地方艙患者可居家隔離。有疾控專家接受內媒訪問時建議，為避免對外過多接觸，陽性患者應盡量少叫速遞外賣。鄭州市疾控中心流行病學首席專家李肖紅表示：「首先第一個要嚴格做到不外出，謝絕一切探視。除了你生活的必需品，還有藥物之外，盡量少叫快遞、外賣。如果快遞外賣到門口的話，要帶好N95口罩，在接的時候要帶好一次性手套。」

內地新增新型肺炎本地個案連續兩日低於一萬宗，周一多逾7400宗。廣東佔最多，超過2000宗，當中800宗來自廣州。廣州周一起陸續關閉市內一批方艙醫院，部分方艙將轉為亞定點收治醫院。當地加快復工復產，內媒報道指廣州貨運單量已出現爆發式增長。至於重慶和北京都超過一千宗。