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人大釋法｜常委會未見議程 李家超：法庭正處理不便評論
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2022年12月13日
港聞
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【有線新聞】另一個關乎國家安全的議題就是海外律師能否參與國安案件，特區政府約兩星期前提請人大釋法，但月底的人大常委會未見相關議題，人大常委譚耀宗更說香港能自己解決當然最好，李家超被問到有否收到中央回覆。
李家超：「這件事情我相信法庭會處理，所以我在這個階段，我覺得是不適宜在法庭仍在處理案件時作任何評論。」
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