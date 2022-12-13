人大釋法｜常委會未見議程　李家超：法庭正處理不便評論

【有線新聞】另一個關乎國家安全的議題就是海外律師能否參與國安案件，特區政府約兩星期前提請人大釋法，但月底的人大常委會未見相關議題，人大常委譚耀宗更說香港能自己解決當然最好，李家超被問到有否收到中央回覆。

李家超：「這件事情我相信法庭會處理，所以我在這個階段，我覺得是不適宜在法庭仍在處理案件時作任何評論。」