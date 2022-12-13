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港鐵車廂疑鬆脫｜田北辰指緩衝器九年一驗「荒謬絕倫」 港鐵：需交原廠維修保養
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2022年12月13日
港聞
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【有線新聞】立法會鐵路事宜小組召開特別會議討論港鐵將軍澳站事故，港鐵說會研究是否追究車鈎緩衝器的供應商，有議員就質疑港鐵檢查不力。
新界西北（實政圓桌）田北辰：「這個這麼重要的緩衝器只可以每九年驗一次，我覺得是荒謬絕倫，我要求政府規定港鐵說服製造商，縮短至每三年接受檢查一次。」
新界東南（民建聯）李世榮：「是否我們港鐵無法學習，如何維修、監察、保養緩衝器？如果不行，是否可以有其他選擇？」
港鐵車務總監李家潤：「關於緩衝器，它是一個獨特技術裝置，我們要給原廠維修保養，裝上列車應用，今次事故一定要他的專家來港與我們專業團隊看事發主因是甚麼。」
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