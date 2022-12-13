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九龍城工人疑從棚架墮下 送院不治
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2022年12月13日
港聞
新聞資訊
【有線新聞】九龍城有工人從高處墮下，傷重不治。
警員在現場拍照搜證，現場是嘉道理道一幢唐樓，外牆搭有棚架正進行裝修工程。上午11時許，有工友發現42歲事主倒臥地上，頭部重傷昏迷，於是報警，送往廣華醫院搶救終不治。警方初步調查懷疑，事主在一樓棚架失足墮下，並通知相關部門跟進。
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