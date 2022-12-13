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簡約公屋｜李家超指可改善基層居住環境　籲社會不應只看冷冰冰數字

【有線新聞】行政長官李家超說，政府會繼續增建市民可負擔的房屋，又說簡約公屋可改善基層居住環境，呼籲社會不應只看冷冰冰的數字。

李家超表示：「簡約公屋角色十分重要，達成我們目標，縮短公屋輪候時間 ，在4年內由6年下降至4.5年，我們不要只著眼於冷冰冰的數字，而是站在市民的角度，提升興建公屋的數量、質量、速度及效率，我們竭力為所有人建造宜居的香港。」
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