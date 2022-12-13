噴鼻式疫苗｜盧寵茂：已接洽藥廠　考慮讓市民作加強劑

【有線新聞】港大醫學院研發的新型肺炎噴鼻式疫苗，獲內地批准緊急使用，醫務衞生局局長盧寵茂說已跟藥廠接洽，會考慮讓市民作加強劑。

衞生防護中心總監徐樂堅表示：「對此持開放、正面態度，如可給予市民多一個選擇，針對吸入式的疫苗，本身會有局部黏膜的免疫，作為加強劑是會考慮，我們的衞生署會審視數據作出處理。」

徐樂堅續指：「最重要是看看科學數據，我知道尤其是有不同疫苗在臨床的試驗上，用於第一劑、第二劑或加強劑有不同數據，要先了解數據分析，合適的時候會在不同的專家委員會商討，重新看看是否適合本港的用途。」