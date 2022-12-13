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傳通關｜盧寵茂提醒不要輕信網上信息 籲勿胡亂轉發
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2022年12月13日
港聞
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【有線新聞】有報道指香港與內地最快下月9日免檢疫通關，初期實施「0+3」。醫務衞生局局長盧寵茂說，一直與內地保持密切溝通，提醒市民不要輕信網上信息。
盧寵茂表示：「可能在網上有人發布消息，我覺得很多都沒有任何證據證實，我希望市民收到訊息，要自己看清楚消息來源，我建議大家不要胡亂轉發，因為將一些不是事實的東西四處傳播，會影響大家的安排及準備。」
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噴鼻式疫苗｜盧寵茂：已接洽藥廠 考慮讓市民作加強劑
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