傳通關｜盧寵茂提醒不要輕信網上信息　籲勿胡亂轉發

【有線新聞】有報道指香港與內地最快下月9日免檢疫通關，初期實施「0+3」。醫務衞生局局長盧寵茂說，一直與內地保持密切溝通，提醒市民不要輕信網上信息。

盧寵茂表示：「可能在網上有人發布消息，我覺得很多都沒有任何證據證實，我希望市民收到訊息，要自己看清楚消息來源，我建議大家不要胡亂轉發，因為將一些不是事實的東西四處傳播，會影響大家的安排及準備。」