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本港新增13,721宗新型肺炎確診 多37患者離世
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2022年12月13日
港聞
新聞資訊
【有線新聞】本港新增13,721宗新型肺炎確診，多37名患者離世。
本地個案12,930宗，輸入有791宗，多35間安老及殘疾院舍有個案，學校呈報3,086宗個案，35個班級要停課一周。
醫管局說，過往統計死亡數字會計算離世前28天確診的病人，包括已經轉為陰性的病人，未來只會集中公布與新型肺炎病情有關的死亡個案。
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