吸煙與健康委員會倡加100%煙草稅　捲煙加價至100元一包

【有線新聞】吸煙與健康委員會促政府增加百分之一百的煙草稅，將一包捲煙的價錢，提升至100元一包。

委員會去年訪問逾5000名受訪者，接近7成6人支持增加煙草稅，近6成認為應加價至追近通脹率，有5成2煙民認為自己會因為加煙草稅而成功戒煙。

委員會指近10年沒有增加煙草稅，削弱煙草稅效用，建議政府增加百分之一百煙草稅，並按年增加稅率，鼓勵市民戒煙，希望2025年前將香港吸煙率減低至7.8%。