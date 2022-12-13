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吸煙與健康委員會倡加100%煙草稅 捲煙加價至100元一包
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2022年12月13日
港聞
新聞資訊
【有線新聞】吸煙與健康委員會促政府增加百分之一百的煙草稅，將一包捲煙的價錢，提升至100元一包。
委員會去年訪問逾5000名受訪者，接近7成6人支持增加煙草稅，近6成認為應加價至追近通脹率，有5成2煙民認為自己會因為加煙草稅而成功戒煙。
委員會指近10年沒有增加煙草稅，削弱煙草稅效用，建議政府增加百分之一百煙草稅，並按年增加稅率，鼓勵市民戒煙，希望2025年前將香港吸煙率減低至7.8%。
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