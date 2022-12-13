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香港單車節周日復辦 參賽者需打齊三針及快測陰性
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2022年12月13日
港聞
新聞資訊
【有線新聞】闊別四年的香港單車節周日復辦，約有五千人參加，屆時有封路措施。
其中50公里組別清晨5時20分舉行，由尖東出發，途經昂船洲大橋、汀九橋、青馬大穚、尖山隧道等「三隧三橋」。
警方周日凌晨一時起在賽事途經地點陸續封路，早上7時後分階段解封，期間大約150條巴士及專線小巴線受影響。大會提醒參賽者須完成接種三劑新冠疫苗，持48小時內核酸檢測、12小時內快測陰性結果及符合藍碼要求才可參賽。
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