內地專家呼籲兒童、老人、孕婦等確診民眾染疫在家休養 不必過度憂慮

【有線新聞】內地多地醫院近日都迫滿求診病人，專家建議老人、兒童等重點人群要做好預防措施，即使感染亦不必過度憂慮。

「新十條」下，內地解除各項防疫限制。雖然官方公布的確診數字連日下降，不過北京、上海、廣州等地民眾都反映，連日來感染個案不斷上升。北京多間醫院都出現人滿之患，當局指周日全市發燒門診求診人數達2.2萬人次，是一周前的16倍；而上周五有3.1萬人撥打120急救電話，是平日的6倍。

有醫院更貼出告示，指藥房的藥劑師都是帶病上班，請求診的民眾要多多體諒。

在國務院聯防聯控記者會上，多名內地專家都表示老人、兒童、孕婦以及心血管病患者等重點人群，只要做好打疫苗和減少外出等預防措施，不必對疫情過度憂慮。北京安貞醫院常務副院長周玉杰：「很多心臟病患者，都是由於他集中聽到了很多消息，恐懼導致他的疾病加重，所以大可不必恐懼，克服這種心理。另外長期服用心血管疾病防控的藥物不要停藥，停藥可能誘發或者加重疾病。」

專家又提醒，除了有嚴重基礎病或80歲以上沒有接種過疫苗的老人，以及三個月以下嬰兒等高危群體要格外重視外，其餘大部分人即使染疫，亦可先在家休養，一旦出現異常情況，才需要送院治理。