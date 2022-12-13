政府宣布明起撤安心出行　食肆等場所仍須出示疫苗通　黃碼取消僅剩藍紅碼

【有線新聞】政府宣布明日起不用再掃安心出行，疫苗通行證就保留，進入食肆及戲院等場所仍要展示，黃碼亦取消。確診者不用再戴電子手環，多個特定群組毋須再定期檢測。政府稱近期確診仍有增加，但趨勢平穩，加上醫療系統可承受，決定放寬措施。

市民過去一年吃東西或娛樂購物消遣，掃安心出行二維碼已成指定動作，星期三開始不用再掃。但疫苗通行證就維持，原有進入食肆、健身中心、戲院及美容院要展示針卡就要繼續，可透過智方便、醫健通的針卡二維碼，或者直接出示紙本甚至手機截圖亦可。

醫務衞生局局長盧寵茂說：「疫苗通行證仍是重要措施，一方面可以鼓勵市民加速接種疫苗，特別是我們要強調一老一幼。沒有任何一個所謂的日落條款，這些具傳染性的病毒是不斷演變，它演變的方向亦不是我們可以控制的範圍。」

黃碼亦會取消，海外或台灣抵港，機場核酸檢測陰性，可以自由出入各類場所。之後做多一次核酸及連續五日快測就保留，是否算是由「0+3」進展到「0+0」？盧寵茂說：「0的定義有很多人有不同，對於這兩個0的定義，這次取消對入境人士入境後首三天的活動限制，換句話說現在境外入境人士由離開機場就能去任何場所，沒有活動限制，我會這樣解釋。」

而往內地或澳門，要在口岸即場再做核酸同等結果的安排亦會取消﹐只要持48小時核酸陰性證明就可以。確診者的紅碼就保留，居家隔離不用再戴電子手環，當局會隨機抽查有否違規外出。大廈的強檢公告會逐步減少，三歲以下的幼童亦毋須強制檢測，而要定期檢測的特定群組大部分都不用再檢，只留下醫院及院舍員工要繼續，以保護病人及院友。學校防疫安排不變，師生每日仍要快測，預計這個冬天都會維持。