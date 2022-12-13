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警方元朗工廈檢9,750萬元懷疑可卡因 拘38歲男子
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2022年12月13日
港聞
新聞資訊
【有線新聞】警方在元朗偵破紙皮藏毒案，檢獲市值近一億元懷疑可卡因，拘捕一名男子。
警方指毒販先用碳紙及金屬紙包著毒品，再放入瓦通紙皮中間作夾層，從外地通過正常關口入境，避過X光檢查，之後分拆還原毒品。警方昨日在宏業東街一座工業大廈埋伏，拘捕離開單位的一名38歲男子，在單位發現13個紙皮箱，在紙皮中間夾層發現收藏了約2500包懷疑可卡因，共重113公斤，市值9,750萬元。
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