警方元朗工廈檢9,750萬元懷疑可卡因　拘38歲男子

【有線新聞】警方在元朗偵破紙皮藏毒案，檢獲市值近一億元懷疑可卡因，拘捕一名男子。

警方指毒販先用碳紙及金屬紙包著毒品，再放入瓦通紙皮中間作夾層，從外地通過正常關口入境，避過X光檢查，之後分拆還原毒品。警方昨日在宏業東街一座工業大廈埋伏，拘捕離開單位的一名38歲男子，在單位發現13個紙皮箱，在紙皮中間夾層發現收藏了約2500包懷疑可卡因，共重113公斤，市值9,750萬元。