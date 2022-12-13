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中大設專責小組檢討校董會改組方案 包括人數減半至29人
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2022年12月13日
港聞
新聞資訊
【有線新聞】中大成立專責小組，就重組校董會諮詢意見。
中大指校董會昨日聽取身兼校董的立法會議員張宇人、劉國勳、鄧家彪，就修訂《香港中文大學規程》重組校董會的建議，經討論後同意成立專責小組，諮詢各持份者意見，盡快提交初步結果。專責小組將檢討2016年的改組方案，包括將校董會人數縮減近一半至29人，校外與校內校董比例由1比1變為1.6比1，會探討方案是否仍然適用。
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