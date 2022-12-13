教育局向中小學發信要求本學年起須規劃國民教育　包括為學生及家長舉辦活動

【有線新聞】教育局向中小學發信，提供加強國民教育的自評清單，並列出三大績效指標。

信中要求所有公帑資助學校，本學年起委派專責統籌人員規劃國民教育，包括國安教育、每年舉辦具質素全校國民教育活動，安排學生參與相關校際活動及為家長舉辦至少一項國民教育相關活動。學校須於本學年結束前檢視推行情況，並向局方交回清單。至於非公帑資助學校包括國際學校等，應參照清單上項目，按實際情況安排。