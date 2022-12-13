i-Cable
HOY TV
CABLE TV
新聞
財經
生活
世界短池游泳錦標賽直播
新聞
財經
生活
世界短池游泳錦標賽直播
有線會員專區
娛樂
劇集
體育
賽馬
電視節目表
搜尋
返回
按輸入鍵開始搜尋
教育局向中小學發信要求本學年起須規劃國民教育 包括為學生及家長舉辦活動
i-Cable
2022年12月13日
港聞
新聞資訊
【有線新聞】教育局向中小學發信，提供加強國民教育的自評清單，並列出三大績效指標。
信中要求所有公帑資助學校，本學年起委派專責統籌人員規劃國民教育，包括國安教育、每年舉辦具質素全校國民教育活動，安排學生參與相關校際活動及為家長舉辦至少一項國民教育相關活動。學校須於本學年結束前檢視推行情況，並向局方交回清單。至於非公帑資助學校包括國際學校等，應參照清單上項目，按實際情況安排。
上一條影片
內地未解除入境隔離措施 在廣港商冀早日放寬
下一條影片
一男涉針對警員起底 被控違私隱例明提堂
客戶服務
熱門
一線搜查丨港媽搭巨型帳篷野餐 網民批自私：都好離譜下
一線搜查丨尖沙咀打邊爐湯底突爆炸 事主引述餐廳稱如報警該餐就收費 律師：或涉勒索
確診者支援懶人包｜隔離物資申請、$5000津貼、免費抗疫的士預約、23間指定治療診所
慈雲山命案｜父母涉以鎚仔謀殺47歲女兒 消息指疑犯憂難照顧長期病患女兒
保溫瓶清洗｜齋用水沖超錯 隨時菌從口入 醫生教2大正確清洗方法｜附消委會5貼士