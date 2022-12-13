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新西蘭放寬移民綠色清單 醫護可直接獲居留權
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2022年12月13日
兩岸國際
新聞資訊
【有線新聞】新西蘭放寬移民政策，將醫護列入「直通居留綠色清單」，可直接獲得居留權。
護士、專科醫生及助產士原本需在當地工作兩年才可申請居留權，新措施下可直接獲批居留權，將周四正式生效，亦適用已在境內的申請者。
當局亦進一步擴大綠色清單，明年3月起涵蓋中小學老師、電訊技術員、排水渠工人、天秤操作員等10類人士，工作兩年就能申請定居。總理阿德恩表示，期望提高新西蘭吸引力，解決勞動力短缺。
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