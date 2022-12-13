【有線新聞】首屆短道速滑香港盃本月26日上演。

港隊的郭子浩、郭子峰、林靜欣進行示範。賽事在愉景灣上演，是首項按國際賽例舉行的本地賽。

香港速度滑冰學院會主辦賽前訓練營，由港隊冬奧代表朱定文，國家隊前教練金善台共同授課。