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首屆短道速滑香港盃本月26日上演
【有線新聞】首屆短道速滑香港盃本月26日上演。
港隊的郭子浩、郭子峰、林靜欣進行示範。賽事在愉景灣上演，是首項按國際賽例舉行的本地賽。
香港速度滑冰學院會主辦賽前訓練營，由港隊冬奧代表朱定文，國家隊前教練金善台共同授課。
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