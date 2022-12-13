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立法會議員陳振英確診
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2022年12月13日
港聞
新聞資訊
【有線新聞】金融界立法會議員陳振英確診，潛伏期間曾出席多項活動。
陳振英今早快測結果為陰性，但早上在政府總部做的核酸檢測呈陽性，潛伏期間出席多項活動，包括一個傳媒午宴，最後上班日為今天，個案已呈報立法會秘書處。
另外，勞福局副局長何啟明因為同住家人確診需要家居檢疫，期間會在家工作，他昨日核酸檢測及今早快測都呈陰性。
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