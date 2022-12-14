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拜登簽署尊重婚姻法　禁地方政府「跨州」否認同性婚姻
拜登簽署尊重婚姻法　禁地方政府「跨州」否認同性婚姻
【有線新聞】美國總統拜登簽署《尊重婚姻法》，保障同性婚姻和跨種族婚姻。
拜登在白宮南草坪簽署《尊重婚姻法》成法，他形容是美好一天，稱法案打擊一切形式的仇恨，美國朝著平等、自由和正義邁出至關重要的一步，每個人的尊嚴得到承認、尊重和保護。
法案要求聯邦和州政府承認同性婚姻和跨種族婚姻，禁止基於性別、種族或族裔，否認在另一個州合法結婚的有效性。
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