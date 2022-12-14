免掃安心｜酒樓負責人：料茶客需一周適應　電子針卡難倒長者　市民批無所適從

【有線新聞】市民即日起毋須掃描安心出行二維碼，只保留掃針卡。有酒樓反映早市長者茶客未適應，亦有人以為所有措施取消。

去酒樓不用再掃安心出行，但如何找電子針卡出來就難倒長者。茶客：「這個安心出行怎樣開針卡?」酒樓職員：「你現在不用掃這個。現在這樣開出來按這個綠色就有針卡，只需要掃針卡。」幸好有職員幫忙，才能入茶樓飲早茶。

馮女士：「我覺得方便得多。（記者：如何方便？）不用又要記得按這個，之後又要這樣掃，走的時候又要按離開，有時會忘記。 當然希望（疫苗通行證）也取消，取消了即是疫情過去、好轉。」

有人說暫時不會刪除安心出行應用程式。蔡先生：「特區政府反覆無常，變來變去、變到我們都怕，市民無所適從。」

茶市主要以長者為主，酒樓負責人相信要起碼一星期，他們才能適應轉變。酒樓負責人蘇萬誠：「很多（長者）忘記帶電話也有，忘記帶針紙也有，他們以為政府放寬不用安心出行，連針紙都不用掃。香港現在接種率已達九成多，希望餘下少數人可以享受飲茶。已經3年沒有飲茶，可以放寬給他們飲茶、見見親友。」他又說原本預計冬至晚市生意會有增長，不過近期多了人確診，陸續有食客取消訂枱。

不用掃安心，街市門口的二維碼已全部清走，只剩下提醒戴好口罩的告示。陳女士：「（之前）進入很麻煩，進出要掃來掃去，經常不想進來。」街市檔販玲姐：「多些人進來買菜。（取消安心）很好，客人都說非常好。」除街市外，去超市、商場亦不用再掃安心出行。