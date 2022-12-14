免掃安心︱盧寵茂否認政策「急轉彎」　重申因應實際情況調整　籲確診者自律

【有線新聞】醫務衞生局局長盧寵茂不認同取消掃安心出行是政策急轉彎，強調安心出行仍然存在，希望市民不要刪除，亦不要以為放寬措施代表疫情過去而鬆懈。

剛說安心出行要保留，兩日後就宣布取消掃安心二維碼，盧寵茂不認同是政策急轉彎，強調安心出行仍然存在，放寬亦不代表疫情過去。

盧寵茂：「我們今次不是完全取消整個安心出行，我們只是取消安心出行的掃描。大家千祈不要將安心出行手機程式從手機移除，程式內仍然有你的檢測二維碼，可以方便你做核酸檢測登記，以及是免費的。你亦可以出示疫苗通行證。我們決定政策時一直密切監視，在某一剎那未改變政策時，我們還是要強調政策仍然存在。」

另一項放寬是取消黃碼，但仍保留兩次核酸檢測。商界及旅遊界希望可以撤銷，盧寵茂認為有必要把好關，「世衛亦強調現在仍有新的變種病毒株出現，以往基本上所有變異病毒株都是外來輸入，所以在機場這些入境點做這些監測，特別是病毒出現、做核酸檢測，從而做到基因（排序）變種病毒株的監測是非常重要，所以暫時我們會這樣做。至於當入境人數愈來愈多，我們會採取甚麼調整，我們屆時會再公布。」

他又說保留疫苗通行證，是因為「谷針」作用毋庸置疑，重申接種率、尤其一老一幼仍然低，希望市民不要將疫苗通行證視作敵人。