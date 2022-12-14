機場、口岸出入境措施放寛　深圳灣過關順暢　旅客盼盡快免檢通關

【有線新聞】出入境措施亦放寛，除了取消抵港人士的黃碼，前往內地亦不用在口岸即場檢測，旅客都覺得更省時方便，亦期望盡快免檢疫通關。

即日起入境內地毋須在關口再做一次核酸檢測。早上在深圳灣口岸，原本用作採樣的帳篷已收起，過關的市民只須向口岸人員出示48小時內核酸陰性結果及「健康驛站」預約證明。整體過關流程順暢，約十多分鐘就入到口岸大樓。

李女士：「節約了時間，而且更好是看到通關日子越來越好了。今天真的看到希望了，昨天晚上看到怎麼不用預約（口岸檢測）了呢？太爽了。」李小姐：「如果要做核酸要做一個多小時，節省的時間可以早一點隔離，可以早點放下行李，比較輕鬆一點。」

抵港或入境人士同樣受惠，從外地、台灣到港落機仍要做核酸，但黃碼取消，意味結果陰性就直接取得藍碼。有抵港人士稱，機場的人員沒有特別提及新措施，有人覺得分別不大，有人覺得更方便。

旅客：「下樓起碼可以買東西吃，不能進入餐廳等公眾場所（現在可以了）現在可以了吧。有些人很久不見都可以約出來見面。」旅客：「只是提早可以進入餐廳，但我相信現在大部分人都感染過，這些只是行政措施，沒有甚麼作用。」

至於由海外及台灣抵港人士，他們抵港後要做多一次核酸檢測及連續五日做快測的要求不變，政府提醒他們離開機場後，應該直接返回住所。