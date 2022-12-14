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油麻地酒店搗毒品派對　警拘六男五女
【有線新聞】警方搗破毒品派對，在油麻地一間酒店房拘捕11人。
涉案的六男五女、30至50歲，被黑布蒙頭押走。警方根據線報，昨晚在砵蘭街一間酒店突擊搜查多個目標房間，檢獲一批懷疑毒品，並拘捕房內的人。
據了解被捕人士租用至少三間房舉行毒品派對。
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