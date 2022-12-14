立場新聞案｜辯方質疑沒交出全數文章致審訊不公　控方：若早知會呈交更多作證據

【有線新聞】立場新聞被控串謀發布煽動刊物案，法庭繼續處理終止聆訊申請。辯方質疑，警方沒有交出屬於蒐證材料的500多篇文章，造成審訊不公，控方反駁部分文章具煽動性，如果早知道、會呈交更多作為證據，現時對檢控更不利。

兩名被告前總編輯鍾沛權及前署任總編輯林紹桐到區域法院應訊。辯方說，警方開審後才披露曾審視立場新聞587篇文章，但只交出30篇，造成審訊不公。

控方說，開審前不知情對他們更不利，將587篇文章分類，有些與民主派初選案、國安法有關，亦有記者林彥邦及來自立場英國分社的文章，部分內容偏頗、有煽動成分，可以令指控更強，如果早知道會呈交更多作為證據。

又說與辯方商討案情時，辯方曾列出立場新聞每日有40至50篇報道，合共1,800多篇博客。辯方反駁這是未簽署作實同意的案情，沒有法理基礎呈堂，文章數量是從第三方網站統計出來。

法官郭偉健說，申請終止聆訊舉證責任在於辯方，既然辯方知道文章數量，是否有可能取得文章，辯方說知道標題不等於知道內文。

控方申請將兩名被告還柙時的探訪記錄呈堂，說家人、員工和博客作者曾探訪，質疑被告可透過他們從伺服器取回已下架的文章。辯方反對說屬於被告私隱，與案件無關。

法官裁定探訪紀錄毋須呈堂，至於現階段有沒有需要審視587篇文章的內容，就要求控辯雙方再商討，下星期一續審。