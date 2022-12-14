院舍外勞｜輸入配額增至7千個　津助院舍可申請　限引入初階護理員

【有線新聞】政府計劃推出院舍輸入護理員特別計劃，取代現有透過補充勞工計劃請人，名額增至7,000個，津助院舍亦可輸入外勞。

政府預計未來三年安老及殘疾院舍要多最少4,500名護理員，包括津助院舍約1,600個空缺，提高院舍法定人手後需要多700人，以及新建院舍亦請2200人。為了解決人手荒，勞福局計劃推出輸入護理員特別計劃。新計劃下會引入多約3,000人，計及現有約4,000名輸入護理員，配額以7,000個封頂，餘下約1,500個空缺就由本地僱員補充。

津助院舍以往不能聘用外勞，未來可以申請與本地僱員比例是一比二，即是每請兩個全職本地員工，包括主管、護士、護理員或保安，就可以輸入一名護理員。以一間有100個床位的津助院舍為例，需要請48名員工，當中32人是護理員，最多就可以輸入16名外勞；而私營院舍輸入外勞及本地員工比例就由現時的一比二，放寬至一比一。

本地僱員生計會否受影響，勞福局發言人說在計劃下院舍必須都要先請本地員工，才可申請輸入外勞，亦只限引入最初階的護理員，較高階的職位包括保健員、護士等期望由本地人擔任。

勞福局、社署及勞工處將會組成跨部門聯絡小組，以先到先得方式審批申請，預計審批會由現時五個月縮短至兩個月。勞福局在這兩個月會諮詢業界及勞顧會的意見，期望明年第二季落實計劃。