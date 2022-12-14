美非峰會揭幕　奧斯汀警告中俄擴大足跡破壞穩定　秦剛：中方真誠發展

【有線新聞】一連三日的美非峰會揭幕，被視為是抗衡中國在非洲的影響力。美國防長奧斯汀警告中俄擴大足跡參與更多非洲事務，可能會破壞非洲穩定。

美國與非洲領導人峰會相隔8年再次舉辦，近50名非洲領袖到華盛頓出席。美國防長奧斯汀和國務卿布林肯率先與各非洲領導人舉行多場會議，討論軍事合作等。總統拜登將於周三會晤非洲領導人。

外界視華府藉峰會抗衡中國在非洲影響力，試圖修復因前總統特朗普而轉差的美非關係。拜登計劃三年內向非洲撥款550億美元，涵蓋經濟、衛生和安全方面，又支持非洲聯盟成為20國集團常任理事國。

奧斯汀就在美非領導人安全論壇上點名警告中國和俄羅斯參與愈來愈多的非洲事務，可能會破壞非洲穩定，「中國每天擴大在非洲的足跡，也擴大日益增長的經濟影響力，令人不安的是他們在所做的事情上總是不透明，這最終會產生破壞穩定的問題。」他又指俄羅斯繼續兜售廉價武器，還有在非洲部署僱傭兵，也是破壞穩定的表現。

美非峰會召開前，中國駐美大使秦剛表明非洲應該成為國際合作的大舞台，不是大國競爭的角斗場，希望峰會有具體可行的切實措施；中方真誠發展對非關係，致力幫助非洲實現和平、安全與發展，並不在意其他國家怎麼說中國在非洲的作用。