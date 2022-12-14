康文署三體育館部分設施下月重開　不再作防疫用途

【有線新聞】康文署下月重開三個體育館的部分設施，不再用作防疫用途。

官涌體育館、元朗體育館下月6日重開健身室、活動室等，源禾路體育館亦會在下月13日重開健身室、活動室、乒乓球室和壁球室。市民稍後可以透過康體通或親身去櫃枱訂場，其餘設施的重開日期容後公布。