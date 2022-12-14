油塘地盤工遭工字鐵壓著　送院不治

【有線新聞】油塘有地盤工人被工字鐵壓著，傷重不治。

消防坍塌搜救隊用了約一小時將工人救出，他多處受傷，救出時已失去知覺，送聯合醫院搶救最終不治。地盤位於東源街魚類批發市場附近，現場消息指上午11時半，55歲工人協助拆卸工字鐵期間，一條約四米長工字鐵突然倒下，他走避不及被壓著。