涉煽惑非法集結上訴得直　鄒幸彤獲撤定罪刑期　官：警沒採措施便利集會

【有線新聞】六四煽惑他人非法集結案，前支聯會副主席鄒幸彤上訴得直，獲撤銷定罪及判刑。法官指未能確立集會禁止令的合法性，因此呼籲他人到維園集會亦不屬違法。

鄒幸彤涉嫌去年5至6月，於社交媒體及報章發文呼籲市民到維園參與六四集會，被裁定煽惑他人非法集結罪成，判監15個月，鄒幸彤不服定罪及刑期上訴。

當時警方以公共衞生為由禁止集會，代表鄒幸彤的資深大律師彭耀鴻指警方沒有履行責任，主動提出措施減低集會風險，又指案發時疫情已緩和，演唱會等大型公眾活動都可舉行，市民可以有條件聚集，所以不用全面禁止集會，認為警方的決定不符合執行相稱性。

律政司一方指，警方發禁止令前已考慮眾多因素，包括新型肺炎屬高傳染性及可致命疾病，亦認為集會主辦方沒有能力實施減低風險的措施。

高等法院法官張慧玲裁決時指，根據公安條例，警方須主動考慮集會可否在適當條件下舉行，如果條件未能達到目的才可禁止集會，警方沒考慮主辦方提出願意遵守任何合理要求，亦沒有主動提出條件，包括限制入場時段、人數等，就質疑主辧方無法執行。

而衞生署的專家報告只是不建議批准不戴口罩進食的大型集會，維園集會不屬這類，認為警方沒考慮這份報告，同時沒主動考慮可行措施，容許及便利集會舉行，因此未能確立集會禁止令的合法性。

至於涉案文章是否屬煽惑，法官認同原審的裁定，文章是呼籲他人到維園集會。由於禁止令未被確定屬合法，所以即使呼籲他人到維園集會都不犯法，裁定鄒幸彤上訴得直，撤銷她的定罪及判刑。