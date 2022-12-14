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美國能源部宣布核聚變研究達淨能量增益
【有線新聞】美國宣布核聚變研究取得重大突破，首次在實驗中達到淨能量增益，即是產生的能量大於促成核聚變反應所投入的能量。能源部形容是里程碑，長遠有望發展成取之不盡的潔淨能源，並達至零碳排。
核聚變研究繼去年英國及歐洲專家的突破實驗後，美國科學家再成功跨越一大難關，首次做到能量淨增加的效果。在加州勞倫斯利弗莫爾國家實驗室，科學家本月初進行一次核聚變試驗。在實驗室內的國家點火設施，利用192台激光，射擊氫的同位素，氘及氚，加熱至攝氏1億度，並施加比地球大氣氣壓大1000億倍的壓力，兩種氫同位素結合成為氦原子。
結果產生出315萬焦耳的能量，而實驗所用激光的輸入是205萬焦耳，即是做到能量淨增益110萬焦耳，意味可利用核聚變以較少的能量輸入產生更大的輸出，這種技術發展變得更可行。
美國能源部長格蘭霍姆表示：「這里程碑有助我們向前邁進重要一步，進一步實現零碳排放，取之不盡的核聚變能源為我們供電。」
核聚變反應是太陽等恆星產生能量的機制，美國這項被稱為「人造太陽」研究，斥資數十億美元。核聚變技術較各國核電廠採用的核裂變技術安全，不會產生碳排放或核廢料。
不少核能專家都認為今次實驗雖然成功突破，但要做到穩定輸出能量，還有漫長的過程。實驗室主管亦承認，要發展至商業用途，廣泛用於生產潔淨能源，有很多難關要過，但有望不用等50、60年這麼久。