美國能源部宣布核聚變研究達淨能量增益

核聚變研究繼去年英國及歐洲專家的突破實驗後，美國科學家再成功跨越一大難關，首次做到能量淨增加的效果。在加州勞倫斯利弗莫爾國家實驗室，科學家本月初進行一次核聚變試驗。在實驗室內的國家點火設施，利用192台激光，射擊氫的同位素，氘及氚，加熱至攝氏1億度，並施加比地球大氣氣壓大1000億倍的壓力，兩種氫同位素結合成為氦原子。

結果產生出315萬焦耳的能量，而實驗所用激光的輸入是205萬焦耳，即是做到能量淨增益110萬焦耳，意味可利用核聚變以較少的能量輸入產生更大的輸出，這種技術發展變得更可行。