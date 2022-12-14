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無國界記者報告　全球533記者被扣押創新高
無國界記者報告　全球533記者被扣押創新高

【有線新聞】無國界記者年度報告指全球有533名記者正被拘押，是有紀錄以來最多。

報告稱過半被扣押記者，集中在5個國家，包括中國、緬甸、伊朗、越南和白俄羅斯。中國扣押的記者最多，有110人。
伊朗自9月爆發反政府示威以來，有47名記者被捕，15人是女記者。無國界記者認為，顯示伊朗當局蓄意要令女性噤聲。
過去一年有57名記者被殺，比上一年增加逾18%。俄烏戰事是死亡人數上升主因之一，戰事爆發頭半年，已有8名記者喪生。
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