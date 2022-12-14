國泰上月客運量按年急升　市民出遊意欲料延至新年

【有線新聞】國泰航空上月客運量按年大升6.5倍至52.6萬人，但較疫情前水平仍下跌近八成。至於貨運量則按年減少近兩成四，至10.3萬噸，較疫情前水平減少38%。

顧客及商務總裁林紹波表示，市民出遊意欲及需求持續改善，又預計前往日本及東南亞等旅遊熱點的殷切需求會延續至農曆新年假期，但貨運業務短期内仍要面臨挑戰，直至內地的供應鏈轉趨穩定以及主要消費品市場有補充庫存的需要。