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保健中心前營運董事涉造假帳騙3800元佣金 遭廉署起訴
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2022年12月14日
港聞
新聞資訊
【有線新聞】廉署落案起訴一名保健中心前營運董事，她涉嫌詐騙中心佣金，被控三項偽造帳目罪。
案發在前年3至4月，46歲被告江碧蕙涉嫌捏改保健中心三份銷售紀錄和兩張代理佣金收據，使一名朋友「看來」轉介了13名客戶予保健中心，獲發及可獲發轉介佣金共約3,800元。
廉署調查後發現，該名朋友從來沒有轉介任何客戶，亦沒有收取保健中心的佣金，被告獲准保釋，明日在東區裁判法院答辯。
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