美國議員提法案限制華為使用美銀行服務

【有線新聞】美國國會有議員提出議案，限制華為使用美國銀行服務。中方批評美國濫用國家力量，無理打壓中國企業。

議案由共和黨參議員科頓提出，得到參議院多數黨領袖舒默等支持。提出加強制裁，包括華為在內的中國5G企業，列入財政部黑名單，排除在美國金融體系外。科頓指責華為，猶如中國情報部門的左右手，不能容許華為和中共，取得美國人個人資料和進入國家最敏感防禦系統，必須應對中國企業對美國國家安全構成的嚴重威脅。

在北京，外交部批評美方泛化國家安全概念，破壞國際規則，也將反噬自身。