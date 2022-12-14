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外交部：支持香港特區政府堅定維護國歌尊嚴
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2022年12月14日
中國在線
新聞資訊
【有線新聞】對於特區政府早前要求搜尋平台Google，將正確國歌置頂被拒絕，特區政府表示會繼續交涉。在北京，外交部表示支持。
外交部發言人汪文斌說：「國歌是國家象徵，代表國家尊嚴。我們支持香港特別行政區政府，堅定維護國歌尊嚴。互聯網企業有義務向大眾傳遞正確信息，而不是聽任錯誤信息傳播、誤導民眾。」
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