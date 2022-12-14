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本港增14870宗確診　多35名患者死亡
本港增14870宗確診　多35名患者死亡
 
【有線新聞】本港新增14,870新型肺炎確診，896宗屬輸入，多35人離世。
973間學校呈報2,311宗個案，其中約八成半個案是學生，40間學校共42班需要停課。院舍就有58宗個案，涉及32間安老及殘疾院舍。
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