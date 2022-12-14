院舍外勞｜安老業界斥杯水車薪促再加位　有工會憂本地員工被壓價、難吸新人入行

【有線新聞】有安老業界歡迎政府放寬院舍輸入護理員限制，但認為只是杯水車薪。有工會擔心計劃會壓低本地護理員薪酬，難以吸引本地人入行。

本地護理員多年來招聘困難，有院舍指近年受疫情及移民潮影響，加劇人手流失，空缺率達兩成半。

政府放寬輸入外勞限制有助補充人力，但只是增加約3,000個名額，仍是杯水車薪。安老事務委員會委員李輝：「原因是有很多新增服務，舉例古洞北新發展區有一個綜合照顧大樓，另外小欖精神復康大樓，這些宿位需要大量護理人手，兩個地方共需要1,000個名額，只餘2,000個。現時殘疾及院舍照顧有1,100間院舍，只餘2,000個名額，分配給多間院舍是很不足夠，欠缺1.1萬人才有3,000個名額。」

李輝認為至少再加多2,500個名額才足夠，不過有工會反對指，現時護理員入職薪酬只有大約1.5萬元，擔心放寬輸入外地護理員會壓低本地員工薪酬。健康服務從業員協會主席劉錦萍：「如果政府大量輸入外勞，即是不需要本地員工，薪金可以不用加，不用加多些，亦無晉升，完全沒機會。」

工會認為應該增加入職薪酬到2.1萬元，提供更多進修機會才可吸引人入行。